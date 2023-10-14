Міністерство соціальної політики України пояснило алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну з 1 грудня. Відомство також виклало у своїх соцмережах коротку інструкцію.
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Що потрібно знати волонтерам
Як пояснили у МСП, спочатку представникам волонтерської спільноти треба за допомогою КЕП зайти в Єдину автоматизовану систему обліку гуманітарної допомоги, щоб стати отримувачами. Дані про них будуть внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Після цього вони зможуть ввозити гуманітарну допомогу.
Далі волонтерам необхідно внести в систему перелік товарів, які вони планують ввозити в Україну. Відповідна Декларація сформується автоматично.
Не потрібно: гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли і інших бюрократичних документів,
– наголошується у повідомленні.
Після цього представники волонтерської спільноти зможуть ввозити в Україну допомогу. Коли вони її завезуть, волонтерам потрібно буде створити новий звіт. А саме узагальнено показати, де та скільки допомоги було роздано.
В МСП зауважили, що наразі Єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги ще перебуває у стані розробки. Вона повноцінно запрацює з 1 грудня.
Інструкція щодо ввозу гуманітарної допомоги / Фото МСП України