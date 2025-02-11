11 лютого, 15:07
Як прискорити вихід на пенсію, якщо недостатньо стажу
Основні тези
- Для виходу на пенсію можна докупити стаж.
- Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у 2025 році залежить від віку: 60 років - 32 роки стажу, 63 роки - 22 роки стажу, 65 років - 15 років стажу.
Для виходу на заслужений відпочинок, потрібно набути достатню кількість стажу. Ця норма залежить від віку.
Як збільшити кількість стажу
Потрібну кількість стажу можна докупити. Однак, це може обійтись у кругленьку суму, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Щоб купити повний місяць стажу, потрібно сплатити суму рівну мінімальному страховому внеску. Зараз це – 1 760 гривень. Відповідно, рік стажу коштуватиме – 21 120 гривень.
Зауважте! Особа, що вирішила докупити стаж, може самостійно визначати розмір і частоту таких внесків.
Кому варто докупити стаж:
- особам, що не мають достатньо стажу;
- громадянам, які прагнуть збільшити свої виплати;
- українцям, що проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні.
Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію у 2025
Залежно від віку, цьогорічна мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію така:
- щоб піти на пенсію у 60 років буде достатньо мати 32 роки стажу;
- у 63 роки – 22 роки стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.