Чому все залежить від української ГТС

Угорська компанія MET Gas and Energy Marketing постачатиме газ до невизнаного Придністров’я за російські кредитні кошти. Втім, вона досі веде переговори з українським оператором ГТС, оскільки частина маршруту проходить через Україну, повідомляє "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

Читайте також Ціни на газ у Європі зросли до рекордного рівня за останні два роки

У MET Group повідомили RFE/RL, що для постачання газу до Придністров’я необхідна угода з оператором української ГТС. Речник пресслужби Тобіас Кістнер у відповідь на запит зазначив, що компанія "в цілому готова до постачання", але це можливо для "Молдовагазу" лише за умови готовності української ГТС.

Які варіанти постачання газу до Придністровʼя

Як повідомляється, постачання газу до Придністровʼя може здійснюватися:

через Трансбалканський коридор – газопровід, що проходить через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію та Туреччину;

або через трубопровід, що перетинає північну частину Молдови.

До цього, 1 лютого ЄС надав 60 мільйонів євро гранту для постачання газу в Придністров'я. Однак 10 лютого стало відомо, що регіон відмовився від цієї допомоги та не виконуватиме умови ЄС.

Зверніть увагу! Прем'єр Молдови також підкреслив, що Кишинів не блокуватиме постачання газу до Придністров'я.