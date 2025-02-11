Почему все зависит от украинской ГТС

Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing будет поставлять газ в непризнанное Приднестровье за российские кредитные средства. Впрочем, она до сих пор ведет переговоры с украинским оператором ГТС, поскольку часть маршрута проходит через Украину, сообщает "Радио Свобода", передает 24 Канал.

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В MET Group сообщили RFE/RL, что для поставки газа в Приднестровье необходимо соглашение с оператором украинской ГТС. Представитель пресс-службы Тобиас Кистнер в ответ на запрос отметил, что компания "в целом готова к поставкам", но это возможно для "Молдовагаза" только при условии готовности украинской ГТС.

Какие варианты поставок газа в Приднестровье

Как сообщается, поставки газа в Приднестровье могут осуществляться:

через Трансбалканский коридор – газопровод, проходящий через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Турцию;

или через трубопровод, пересекающий северную часть Молдовы.

До этого, 1 февраля ЕС предоставил 60 миллионов евро гранта для поставок газа в Приднестровье. Однако 10 февраля стало известно, что регион отказался от этой помощи и не будет выполнять условия ЕС.

Обратите внимание! Премьер Молдовы также подчеркнул, что Кишинев не будет блокировать поставки газа в Приднестровье.