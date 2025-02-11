Як збільшити кількість стажу

Потрібну кількість стажу можна докупити. Однак, це може обійтись у кругленьку суму, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб купити повний місяць стажу, потрібно сплатити суму рівну мінімальному страховому внеску. Зараз це – 1 760 гривень. Відповідно, рік стажу коштуватиме – 21 120 гривень.

Зауважте! Особа, що вирішила докупити стаж, може самостійно визначати розмір та частоту таких внесків.

Кому варто докупити стаж:

особам, що не мають достатньо стажу;

громадянам, які прагнуть збільшити свої виплати;

українцям, що проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні.

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію у 2025

Залежно від віку, цьогорічна мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію така: