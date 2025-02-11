Как увеличить количество стажа
Нужное количество стажа можно докупить. Однако, это может обойтись в кругленькую сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Чтобы купить полный месяц стажа, нужно уплатить сумму равную минимальному страховому взносу. Сейчас это – 1 760 гривен. Соответственно, год стажа будет стоить – 21 120 гривен.
Заметьте! Лицо, решившее докупить стаж, может самостоятельно определять размер и частоту таких взносов.
Кому стоит докупить стаж:
- лицам, не имеющим достаточно стажа;
- гражданам, которые стремятся увеличить свои выплаты;
- украинцам, проживающим за рубежом, но планирующим получать пенсию в Украине.
Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году
В зависимости от возраста, в этом году минимальное количество стажа для выхода на пенсию таково:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет будет достаточно иметь 32 года стажа;
- в 63 года – 22 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.