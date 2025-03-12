Як українці можуть збільшити свою майбутню пенсію

Міністерство соціальної політики України надало рекомендації для збільшення майбутньої пенсії. Зокрема, через офіційне працевлаштування та підвищення кваліфікації.

Від чого залежить розмір майбутньої пенсії

Мінсоцполітики підкреслює, що розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості та суми сплачених внесків. Чим довше людина працює офіційно та робить пенсійні відрахування, тим вищою буде її пенсія в майбутньому, передає 24 Канал.

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Основні рекомендації включають:

Офіційне працевлаштування – легальна робота допомагає накопичувати страховий стаж і пенсійні права. Професійний розвиток – підвищення кваліфікації або перекваліфікація сприяють кар'єрному росту, що може підвищити заробіток і розмір пенсії. Збільшення страхового стажу – додаткові п’ять років стажу можуть збільшити пенсійні виплати до 30%. Добровільні страхові внески – громадяни можуть самостійно визначати їх розмір відповідно до своїх фінансових можливостей.