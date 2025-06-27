"Нагріли" на фарбі та лінолеумі: виявлена нова схема розкрадання на "Укрзалізниці"

НАБУ та САП розкрили нову схему розкрадання на "Укрзалізниці". Уже зараз підозра повідомлена 5 особам, що були частиною цього злочину.

Що відомо про цю справу

Попередньо відомо, що підозрювані заволоділи більш як 15 мільйонам гривень, що належали "Укрзалізниці", повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

Читайте також Росія готується видобувати українську нафту на окупованих територіях

Зловмисникам вдалося заволодіти цими грошима під час закупівлі фарб та лінолеуму. Вказані збитки були завдані у період з вересня 2022 – квітня 2023 року.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб Укрзалізниці наперед визначених товариств,

– йдеться у повідомленні САП.

Якщо ж у тендер заходила компанія, яка не була підконтрольна чи з занизькою пропозицією, він підлягав скасуванню. Переможці, своєю чергою, здійснювали закупівлю за завищеною ціною.

Кому повідомлено про підозру: