Яка ціна 1 кіловату електроенергії для бізнесу: чи зросла ціна у листопаді
2 листопада 2024, 19:58Читать новость на русском
Тарифи на електроенергію для бізнесу востаннє зростали 1 червня. Цей крок мав на меті стимулювати збільшення імпорту електроенергії в нічний час.
Ціна електроенергії для бізнесу в листопаді
Проте ціни знову зростуть: після засідання НКРЕКП 1 жовтня було схвалено проєкт змін до постанови №949 і затверджено нові тарифи, повідомляє 24 Канал, посилаючись на НКРЕКП.
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Основними причинами підвищення називають:
- необхідність відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак;
- поліпшення умов роботи ринку електроенергії для кращої взаємодії з країнами ЄС.
Зміни стосуються лише ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, тоді як тарифи для балансуючого ринку залишаться незмінними. Згідно з проєктом постанови, нові тарифи мають набути чинності вже наприкінці жовтня:
Гранична максимальна ціна:
- з 00:00 до 07:00 – 5 600 гривень за мегават-годину;
- з 07:00 до 17:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;
- з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;
- з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину;
- Гранична мінімальна ціна – 10,00 гривень за мегават-годину.