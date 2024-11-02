Цена электроэнергии для бизнеса в ноябре

Однако цены снова вырастут: после заседания НКРЭКУ 1 октября был одобрен проект изменений в постановление №949 и утверждены новые тарифы, сообщает 24 Канал, ссылаясь на НКРЭКУ.

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Основными причинами повышения называют:

необходимость восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак;

улучшение условий работы рынка электроэнергии для лучшего взаимодействия со странами ЕС.

Изменения касаются только рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, тогда как тарифы для балансирующего рынка останутся неизменными. Согласно проекту постановления, новые тарифы должны вступить в силу уже в конце октября:

Предельная максимальная цена: