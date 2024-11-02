Ціна електроенергії для бізнесу в листопаді

Проте ціни знову зростуть: після засідання НКРЕКП 1 жовтня було схвалено проєкт змін до постанови №949 і затверджено нові тарифи, повідомляє 24 Канал, посилаючись на НКРЕКП.

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Основними причинами підвищення називають:

  • необхідність відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак;
  • поліпшення умов роботи ринку електроенергії для кращої взаємодії з країнами ЄС.

Зміни стосуються лише ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, тоді як тарифи для балансуючого ринку залишаться незмінними. Згідно з проєктом постанови, нові тарифи мають набути чинності вже наприкінці жовтня:

Гранична максимальна ціна:

  • з 00:00 до 07:00 – 5 600 гривень за мегават-годину;
  • з 07:00 до 17:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;
  • з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;
  • з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину;
  • Гранична мінімальна ціна – 10,00 гривень за мегават-годину.