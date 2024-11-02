Ціна електроенергії для бізнесу в листопаді

Проте ціни знову зростуть: після засідання НКРЕКП 1 жовтня було схвалено проєкт змін до постанови №949 і затверджено нові тарифи, повідомляє 24 Канал, посилаючись на НКРЕКП.

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Основними причинами підвищення називають:

необхідність відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак;

поліпшення умов роботи ринку електроенергії для кращої взаємодії з країнами ЄС.

Зміни стосуються лише ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, тоді як тарифи для балансуючого ринку залишаться незмінними. Згідно з проєктом постанови, нові тарифи мають набути чинності вже наприкінці жовтня:

Гранична максимальна ціна: