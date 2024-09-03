За скільки сьогодні можна придбати 100 євро
3 вересня 2024, 16:10Читать новость на русском
На початку вересня валютний ринок поглинули нові тенденції. Курс євро почав знижуватись.
Скільки зараз коштує покупка 100 євро
Курс залежить від місця покупки валюти. Відповідно до даних "Мінфіну" у банках покупка євро вигідніша ніж в обмінних пунктах.
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Скільки доведеться витратити на покупку 100 євро:
- у банках сьогодні продавали євро в середньому по 45,90 гривень, відповідно 100 євро можна придбати за 4 590 гривень;
- на чорному ринку відбувався продаж по 45,89 гривні за євро – 4 589 гривень;
- в обмінниках євро продавався по 46 гривень – 4 600 гривень.
Скільки коштуватиме євро на початку вересня
У своєму прогнозі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначав, що у перший тиждень вересня коридор валютних коливань буде таким:
- на міжбанку – 44 – 46 гривень за євро;
- на готівковому ринку – 44 – 46,5 гривень за євро.