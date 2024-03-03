Пенсіонерам варто чекати підвищення: індексація пенсій стартувала

З 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Чимало категорій пенсіонерів отримають на пенсійні рахунки збільшені суми виплат. Це може бути, як 100 гривень, так і 1 500 гривень.

Індексація у березні

На початку березня індексація торкнулася більшості видів пенсій. Йдеться про пенсію за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсії науковців, держслужбовців, а також чорнобильські пенсії.

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Відомо, що цьогорічна індексація становить майже 8%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Рівень підвищення розраховуються відповідно до рівня інфляції в країні та зростання середньої заробітної плати – 5,1% та 7% відповідно.

що торік українські пенсії проіндексували майже на 20%.

Водночас варто пам'ятати, що підвищення стосуватиметься тільки тих, пенсій, які були призначені до 2021 року. Крім того, невідомо чи торкнеться індексація спеціальних пенсій суддів та прокурорів.

На скільки можуть зрости пенсії

Індексація, згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, здійснюватиметься з коефіцієнтом у 1,079. А розмір підвищення сягатиме:

мінімальне збільшення – 100 гривень,

– 100 гривень, максимальне збільшення – не більше, ніж 1 500 гривень.

Таким чином, середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 322 гривень, а середній розмір пенсійної виплати у березні сягне з 5 395 гривень до 5 717 гривень.

Які суми становитимуть мінімальні виплати

Пенсіонери, віком 65 років зі стажем 35 років для чоловіків, а для жінок 30 років – виплати не менше 3 370 гривень на місяць.

Люди, віком від 80 років зі стажем 25 років для чоловіків або 20 років для жінок, — гарантовано отримуватимуть не менше 3 370 гривень (в суму входять всі можливі надбавки та доплати, крім пенсій за особливі заслуги).

(в суму входять всі можливі надбавки та доплати, крім пенсій за особливі заслуги). Старші люди, віком від 70 до 80 років зі стажем 35 років для чоловіків або 30 років для жінок, – мінімальний розмір пенсії становить 3 240 гривень, враховуючи всі доплати, крім пенсій за особливі заслуги.

Пенсії, які призначені у 2021 – 2023 році, теж підвищать. Втім лише на 100 гривень.