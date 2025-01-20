20 січня 2025, 15:15
Скільки треба витратити на покупку 500 доларів 20 січня
Основні тези
- НБУ встановив курс долара на 20 січня на рівні 42,13 гривні.
- Вартість покупки 500 доларів в банку становить в середньому 21 300 гривень, а в обміннику – 21 325 гривень.
На цьому тижні долар в Україні подешевшав. Зниження курсу відбулося у всіх секторах ринку.
Який курс долара в Україні зараз
20 січня НБУ встановив курс долара на рівні – 42,13 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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Середній курс в українських банках зараз такий:
- купівля відбувається в середньому за 42 гривні за долар;
- продаж здійснюється в середньому за 42,60 гривні за долар.
В обмінниках валюта обмінюється за таким середнім курсом:
- купівля відбувається в середньому за 42,62 гривні за долар;
- продаж – за 42,65 гривні за долар.
Зверніть увагу! Курс долара на цьому тижні буде знижуватись, зокрема, через зменшення попиту.
За скільки можна купити 500 доларів сьогодні
- якщо покупка валюти відбувається у банку, доведеться витратити в середньому 21 300 гривень;
- аби придбати 500 доларів в обміннику, потрібно буде викласти орієнтовно 21 325 гривень.