500 євро в гривнях: скільки це сьогодні

Курс євро 4 квітня рекордно подорожчав у банках. Його суттєве зростання також спостерігається і в обмінниках.

Як змінився курс євро 4 квітня Офіційний курс євро сьогодні складає – 45,85 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Отримати пенсії та страхові виплати стане простіше: яке рішення ухвалив уряд За інформацією "Мінфіну", станом на 4 квітня, середній курс євро у банках сягнув: купівля – 45,15 гривні за євро;

продаж – 46 гривні за євро. А от в обмінниках середній курс встановлено такий: купівля – 45,19 гривні за євро;

продаж – 45,50 гривні за євро. За скільки сьогодні можна придбати 100 євро аби придбати 100 євро у банку сьогодні, доведеться витратити орієнтовно 4 600 гривень;

сьогодні, доведеться витратити орієнтовно 4 600 гривень; аби купити 100 євро в обміннику, потрібно мати десь – 4 550 гривень. Яку суму можна отримати за здачу 100 євро якщо здавати 100 євро у банк , можна виручити приблизно – 4 515 гривень;

, можна виручити приблизно – 4 515 гривень; при обміні 100 євро в обміннику, можна отримати в середньому – 4 519 гривень. Скільки можна отримати при здачі 500 євро сьогодні якщо здати 500 євро у банку , можна виручити приблизно – 22 575 гривень;

, можна виручити приблизно – 22 575 гривень; а от при здачі 500 євро в обміннику можна отримати в середньому – 22 595 гривень. Скільки доведеться витратити на покупку 500 євро 4 квітня щоб придбати 500 євро у банку сьогодні, доведеться витратити орієнтовно – 23 000 гривень;

сьогодні, доведеться витратити орієнтовно – 23 000 гривень; для покупки 500 євро в обміннику потрібно мати приблизно – 22 750 гривень.