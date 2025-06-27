Зміни таки є: що відбулося з курсом злотого в останні червневі вихідні

У червні курс злотого був стабільний. Незначні коливання не вплинули на загальну ситуацію. До кінця місяця вагомих змін також не передбачається.

Який зараз офіційний курс злотого Станом на 30 червня, офіційний курс злотого складає – 11,51 гривні (+6 копійок, порівняно з 27 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Українцям можуть без попередження вимкнути світло – як споживачам повернути електропостачання Який курс злотого у банках та обмінниках За даними виданням "Мінфін", банківський курс злотого в середньому такий: купівля – 11,05 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 27 червня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (+5 копійок). В обмінниках середній курс злотого змінився таким чином: купівля – 11,45 гривні за злотий (+10 копійок);

продаж – 11,57 гривні за злотий (+7 копійок). За скільки можна купити 100 злотих сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 160 гривень;

в обміннику покупка 100 злотих обійдеться у приблизно – 1 157 гривень. Скільки можна виручити за 100 злотих 30 червня якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 105 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику є можливість виручити приблизно – 1 145 гривень. Зверніть увагу! Курс злотого може відрізнятися, залежно від фінансової установи, де відбувається обмін.