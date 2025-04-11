Головне без паніки: злотий різко подорожчав 11 квітня

11 квітня НБУ значно підвищив офіційний курс злотого. Зміни відчуваються у всіх секторах валютного ринку.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 11 квітня, офіційний курс злотого в Україні складає – 10,77 гривні (+17 копійок, порівняно з 10 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну" у банках середній курс злотого 11 квітня змінився так:

середній банківський курс купівлі – 10,43 гривні за злотий (+5 копійок);

продажу – 11,08 (+5 копійок).

А от в обмінниках ситуація змінилась так:

покупка – 10,69 гривні за злотий (+4 копійки);;

продаж – 10,85 (без змін).

Скільки потрібно гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні

аби придбати 100 злотих у банку, сьогодні потрібно в середньому мати – 1 108 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику необхідно орієнтовно – 1 085 гривень.

Яку суму гривень можна отримати, якщо обмінюєш 100 злотих 11 квітня