Нове падіння: як НБУ знизив курс злотого сьогодні

2 квітня НБУ відчутно знизив офіційний курс злотого. Зараз купувати польську валюту стало значно вигідніше.

Офіційний курс злотого 2 квітня

2 квітня НБУ офіційний курс злотого в Україні складає – 10,65 гривні (-7 копійок, порівняно з 1 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злото у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну" з 2 квітня курс злотого у банках та обмінниках змінився так:

курс купівлі злотого у банку в середньому сягнув – 10,28 гривні за злотий (+3 копійки), продажу – 10,93 (-12 копійок);

в обмінниках середній курс покупки складає – 10,65 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 10,80 (без змін).

Зверніть увагу! Курс відрізняється, залежно від місця, де відбувається обмін валюти.

У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні

щоб придбати 100 злотих у банку , сьогодні потрібно витратити орієнтовно – 1 093 гривень;

, сьогодні потрібно витратити орієнтовно – 1 093 гривень; для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно мати приблизно – 1 080 гривень.

Скільки дадуть за 100 злотих 2 квітня