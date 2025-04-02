2 квітня, 11:52
Нове падіння: як НБУ знизив курс злотого сьогодні
Основні тези
- НБУ знизив офіційний курс злотого до 10,65 гривні 2 квітня, що на 7 копійок нижче, ніж 1 квітня.
- У банках середній курс купівлі злотого становить 10,28 гривні, а продажу – 10,93 гривні, в обмінниках – купівлі 10,65 гривні, а продажу – 10,80 гривні.
2 квітня НБУ відчутно знизив офіційний курс злотого. Зараз купувати польську валюту стало значно вигідніше.
Офіційний курс злотого 2 квітня
2 квітня НБУ офіційний курс злотого в Україні складає – 10,65 гривні (-7 копійок, порівняно з 1 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Нацбанк скасував обмеження у 150 тисяч гривень для переказів "з картки на картку"
Як змінився курс злото у банках та обмінниках
За даними "Мінфіну" з 2 квітня курс злотого у банках та обмінниках змінився так:
- курс купівлі злотого у банку в середньому сягнув – 10,28 гривні за злотий (+3 копійки), продажу – 10,93 (-12 копійок);
- в обмінниках середній курс покупки складає – 10,65 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 10,80 (без змін).
Зверніть увагу! Курс відрізняється, залежно від місця, де відбувається обмін валюти.
У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні
- щоб придбати 100 злотих у банку, сьогодні потрібно витратити орієнтовно – 1 093 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно мати приблизно – 1 080 гривень.
Скільки дадуть за 100 злотих 2 квітня
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 028 гривень;
- а от при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 065 гривень.