Знову зріс: як змінився курс злотого на початку другої третини червня 2025

Курс злотого в Україні стабільний. Коливання, що відбуваються, зараз майже невідчутні.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз

11 червня, офіційний курс злотого зріс і сягнув – 11,17 гривні (+8 копійок, порівняно з 10 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банках такий:

купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 10 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).

Не змінилась і ситуація в обмінниках:

купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).

Яка сума зараз потрібна, аби купити 100 злотих

щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 145 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 115 гривень.

Скільки можна виручити за 100 злотих