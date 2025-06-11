Який офіційний курс злотого в Україні зараз
11 червня, офіційний курс злотого зріс і сягнув – 11,17 гривні (+8 копійок, порівняно з 10 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банках такий:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 10 червня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
Не змінилась і ситуація в обмінниках:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).
Яка сума зараз потрібна, аби купити 100 злотих
- щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 145 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 115 гривень.
Скільки можна виручити за 100 злотих
- за 100 злотих у банку можна отримати орієнтовно – 1 080 гривень;
- в обміннику 100 злотих можна обміняти приблизно на – 1 105 гривень.