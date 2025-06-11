Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

11 июня, официальный курс злотого вырос и достиг – 11,17 гривны (+8 копеек, по сравнению с 10 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках такой:

покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 10 июня);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

Не изменилась и ситуация в обменниках:

покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма сейчас нужна, чтобы купить 100 злотых

чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 145 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 115 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых