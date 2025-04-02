Попит впав: українці почали купувати менше валюти у банках

Попит серед населення на валюту продовжив падати у березні. Ця тенденція триває ще з зими.

Скільки валюти купило населення у березні

У березні українці купили валюти в еквіваленті на 2,345 мільярда доларів. Це на майже 30 мільярдів доларів менше ніж у лютому, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Нагадаємо! У лютому населення купило валюти на 2,375 мільярда доларів. "Чиста" купівля у цей місяць сягнула 958 мільярда доларів

А от продано населенням у березні валюти було набагато більше ніж у лютому. Загалом у 2025 році ситуація з продажем виглядала так:

у січні було продано населенням в еквіваленті 1,411 мільярда доларів;

у лютому населення продало – 1,417 мільярда доларів;

у березні – 1,625 мільярда доларів.

Зверніть увагу! З січня по березень 2025 року обсяг "чистої" купівлі валюти в банках загалом сягнув 3,158 мільярда доларів.