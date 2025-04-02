Сколько валюты купило население в марте

В марте украинцы купили валюты в эквиваленте на 2,345 миллиарда долларов. Это почти на 30 миллиардов долларов меньше чем в феврале, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Напомним! В феврале население купило валюты на 2,375 миллиарда долларов. "Чистая2 покупка в этот месяц достигла 958 миллиарда долларов

А вот продано населением в марте валюты было гораздо больше чем в феврале. В общем в 2025 году ситуация с продажей выглядела так:

в январе было продано населением в эквиваленте 1,411 миллиарда долларов;

в феврале население продало – 1,417 миллиарда долларов;

в марте – 1,625 миллиарда долларов.

Обратите внимание! С января по март 2025 года объем "чистой" покупки валюты в банках в целом достиг 3,158 миллиарда долларов.