Магазинам приготуватися: які вимоги уряд може впровадити для цінників на товари

Уряд хоче зобов'язати тих, хто здійснює торгівлю, вказувати додаткові дані на цінниках. При цьому, саме упакування продукції не зміниться.

Як будуть виглядати нові цінники

На цінниках магазинам, імовірно, доведеться вказувати ціну, яка мала б бути за літр чи кілограм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Гуріна.

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Дмитро Гурін Народний депутат України Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках були зобовʼязані вказувати ціну на літр / кілограм і оці всі пляшки по 850 мілілтрів молока пішли в минуле.

Тобто, для виробників, фактично, нічого не зміниться. А от заклади торгівлі можуть зобов'язати вказувати якою була б вартість продукції за кілограм чи літр.

Зверніть увагу! Відповідний проєкт змін №12358 до Закону "Про захист прав споживачів" було зареєстровано 25 грудня. У законопроєкті йдеться про "вдосконалення інформування споживачів про ціни на товари з метою імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського парламенту та Європейської ради".