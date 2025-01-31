Заборгованість України перед ЄС та МВФ стрімко зростає

Борг України перед Світовим банком торік зріс до 22,6 мільярда доларів. Тобто, загалом він збільшився на 65%.

Чому заборгованість України зростає зараз

Частка Світового банку у загальному обсязі держборгу України сягнула 14%, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Водночас роль Світового банку серед зовнішніх кредиторів склала – 19%.

Борг України у 2024 році стрімко зростав. Зокрема, заборгованість перед Світовим банком збільшувалась саме через те, що багато міжнародних партнерів проводили фінансування України через цю інституцію.

Також борг України у 2024 році зростав перед:

МВФ – зростання за 2024 рік сягнуло 15% і склало 18,9 мільярда доларів;

ЄС – збільшився на 34% – загалом він сягнув 44 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Сума державного та гарантованого держборгу України за минулий рік зросла на 1461,3 мільярда гривень (відповідно до теперішнього курсу, приблизно 20,74 мільярда доларів).