Представники якої професії отримають найвищі пенсії у 2025

В Україні є поняття максимальної пенсії. Це той максимум, який можуть отримати пенсіонери.

Яка зараз максимальна пенсія

Максимальна пенсія цьогоріч не зростала. Вона залишиться такою ж як і у 2024 протягом наступних декількох років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" затверджено, що максимальна пенсія не може бути більш як 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто, максимум складає 23 610 гривень.

Зверніть увагу! В максимальну пенсію враховується основний розмір пенсії та усі додаткові виплати пенсіонера. Виключенням є надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Хто має прав на максимальну пенсію, відповідно до чинного законодавства:

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування;

науковці.

Нагадаємо! Цьогоріч вийти на пенсію стало важче. Дізнатись мінімум стажу, який необхідно мати для того, щоб піти на заслужений відпочинок у 2025, ви можете за посиланням.