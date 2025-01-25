25 січня 2025, 15:52
Яка пенсія буде у людей з інвалідністю ІІІ групи у лютому 2025 року
Основні тези
- У 2025 році виплати для осіб з інвалідністю III групи не зростали: непрацюючі отримують мінімум 2 520 гривень, працюючі – 2 093 гривні.
- Особам з інвалідністю III групи, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС або війни, виплати розраховуються за особливими формулами.
Пенсія по інвалідності надається громадянам, що мають вагомі проблеми зі здоров'ям, які спричиняють часткову втрату працездатності. Сума залежить від призначеної групи.
Як змінились виплати по інвалідності для осіб з III групою
У 2025 році виплати для осіб з інвалідністю не зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Особи з інвалідністю III групою мають отримувати 50% пенсії за віком. Мінімальний розмір виплати залежить від того, чи працевлаштована особа:
- щонайменше 2 520 гривень надається особам з III групою інвалідності, які не працюють;
- 2 093 гривні – якщо вони працюють.
Хто отримує збільшені виплати по інвалідності
Для громадян, що отримали інвалідність при особливих обставинах, розмір виплат розраховується так:
- особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або є ліквідаторами і, при цьому, мають інвалідність III групи, отримують виплати, які вираховуються на основі зарплати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж як п’ятикратна величина мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року;
- особи, що отримали внаслідок війни інвалідність III групи, мають отримувати виплати, які складають 60% від грошового забезпечення.