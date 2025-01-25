Как изменились выплаты по инвалидности для лиц с III группой
В 2025 году выплаты для лиц с инвалидностью не росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Лица с инвалидностью III группы должны получать 50% пенсии по возрасту. Минимальный размер выплаты зависит от того, трудоустроено ли лицо:
- минимум 2 520 гривен предоставляется лицам с III группой инвалидности, которые не работают;
- 2 093 гривны – если они работают.
Кто получает увеличенные выплаты по инвалидности
Для граждан, получивших инвалидность при особых обстоятельствах, размер выплат рассчитывается так:
- лица, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС или являющиеся ликвидаторами и, при этом, имеющие инвалидность III группы, получают выплаты, которые высчитываются на основе зарплаты, полученной в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или же как пятикратная величина минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года;
- лица, получившие в результате войны инвалидность III группы, должны получать выплаты, которые составляют 60% от денежного обеспечения.