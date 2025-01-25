Как изменились выплаты по инвалидности для лиц с III группой

В 2025 году выплаты для лиц с инвалидностью не росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Лица с инвалидностью III группы должны получать 50% пенсии по возрасту. Минимальный размер выплаты зависит от того, трудоустроено ли лицо:

минимум 2 520 гривен предоставляется лицам с III группой инвалидности, которые не работают;

предоставляется лицам с III группой инвалидности, которые не работают; 2 093 гривны – если они работают.

Кто получает увеличенные выплаты по инвалидности

Для граждан, получивших инвалидность при особых обстоятельствах, размер выплат рассчитывается так: