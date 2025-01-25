Як змінились виплати по інвалідності для осіб з III групою

У 2025 році виплати для осіб з інвалідністю не зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Особи з інвалідністю III групою мають отримувати 50% пенсії за віком. Мінімальний розмір виплати залежить від того, чи працевлаштована особа:

щонайменше 2 520 гривень надається особам з III групою інвалідності, які не працюють;

надається особам з III групою інвалідності, які не працюють; 2 093 гривні – якщо вони працюють.

Хто отримує збільшені виплати по інвалідності

Для громадян, що отримали інвалідність при особливих обставинах, розмір виплат розраховується так: