Як змінились виплати по інвалідності для осіб з III групою
У 2025 році виплати для осіб з інвалідністю не зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Особи з інвалідністю III групою мають отримувати 50% пенсії за віком. Мінімальний розмір виплати залежить від того, чи працевлаштована особа:
- щонайменше 2 520 гривень надається особам з III групою інвалідності, які не працюють;
- 2 093 гривні – якщо вони працюють.
Хто отримує збільшені виплати по інвалідності
Для громадян, що отримали інвалідність при особливих обставинах, розмір виплат розраховується так:
- особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або є ліквідаторами і, при цьому, мають інвалідність III групи, отримують виплати, які вираховуються на основі зарплати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж як п’ятикратна величина мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року;
- особи, що отримали внаслідок війни інвалідність III групи, мають отримувати виплати, які складають 60% від грошового забезпечення.