Як змінились пенсії по інвалідності з початку 2025 року

Пенсії по інвалідності не зростали з початку 2025 року. Потрібно розуміти, що розмір цієї виплати визначається для кожної особи індивідуально.

Від чого залежить розмір пенсій по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи, яку призначили особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Кінець енергетичного шантажу: що зміниться від завтра для країн Балтії

Також на розмір цієї виплати впливає:

вік;

кількість стажу;

чи працевлаштована особа тощо.

Зверніть увагу! Для призначення пенсії по інвалідності, потрібно мати від 1 до 15 років стажу. Цей показник залежить від віку особи

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

При цьому, пенсія по інвалідності не може бути менш як:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, що працюють – 2 093 гривні.

До того ж пенсія по інвалідності залежить від вікової. Зараз співвідношення цих виплат таке: