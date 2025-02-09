От чего зависит размер пенсий по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы, которую назначили лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также на размер этой выплаты влияет:

возраст;

количество стажа;

трудоустроено ли лицо и так далее.

Обратите внимание! Для назначения пенсии по инвалидности, нужно иметь от 1 до 15 лет стажа. Этот показатель зависит от возраста лица

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

При этом, пенсия по инвалидности не может быть менее чем:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 980 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, работающих – 2 093 гривны.

К тому же пенсия по инвалидности зависит от возрастной. Сейчас соотношение этих выплат следующее: