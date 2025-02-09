От чего зависит размер пенсий по инвалидности
Размер пенсии по инвалидности зависит от группы, которую назначили лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Также на размер этой выплаты влияет:
- возраст;
- количество стажа;
- трудоустроено ли лицо и так далее.
Обратите внимание! Для назначения пенсии по инвалидности, нужно иметь от 1 до 15 лет стажа. Этот показатель зависит от возраста лица
В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.
При этом, пенсия по инвалидности не может быть менее чем:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 980 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, работающих – 2 093 гривны.
К тому же пенсия по инвалидности зависит от возрастной. Сейчас соотношение этих выплат следующее:
- для лиц с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%.