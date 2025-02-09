Від чого залежить розмір пенсій по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи, яку призначили особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також на розмір цієї виплати впливає:

вік;

кількість стажу;

чи працевлаштована особа тощо.

Зверніть увагу! Для призначення пенсії по інвалідності, потрібно мати від 1 до 15 років стажу. Цей показник залежить від віку особи

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

При цьому, пенсія по інвалідності не може бути менш як:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, що працюють – 2 093 гривні.

До того ж пенсія по інвалідності залежить від вікової. Зараз співвідношення цих виплат таке: