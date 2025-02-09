Від чого залежить розмір пенсій по інвалідності
Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи, яку призначили особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Також на розмір цієї виплати впливає:
- вік;
- кількість стажу;
- чи працевлаштована особа тощо.
Зверніть увагу! Для призначення пенсії по інвалідності, потрібно мати від 1 до 15 років стажу. Цей показник залежить від віку особи
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
При цьому, пенсія по інвалідності не може бути менш як:
- для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 гривень;
- для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;
- для осіб з інвалідністю II та III груп, що працюють – 2 093 гривні.
До того ж пенсія по інвалідності залежить від вікової. Зараз співвідношення цих виплат таке:
- для осіб з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;
- з інвалідністю II групи – 90%;
- з інвалідністю III групи – 50%.