Пенсіонерам після 65 перерахують виплати, але є умова

Після досягнення 65 років пенсійні виплати в Україні можуть бути переглянуті, однак цей механізм залишається маловідомим для багатьох громадян. Для окремих пенсіонерів передбачені підвищення, доплати або повторний розрахунок пенсії.

Яка пенсія після 65 років?

Досягнувши 65 років, українці переходять у категорію, де держава автоматично подбає про перерахунок пенсії. Жодних черг та заяв, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Зокрема, виплати підвищуються для тих, хто вже не працює та отримує пенсію за законом про пенсійне забезпечення. Це стосується виплат за віком, інвалідністю, втратою годувальника або вислугою років.

Таким особам:

Мінімальна пенсія за віком дійсно встановлюється у розмірі до 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної держбюджетом на рік.

Але не може бути менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, теж визначеного законом.

Іншими словами, пенсія за віком гарантовано не буде нижчою за прожитковий мінімум, навіть якщо 40% мінімальної зарплати менше цієї суми.

Довідково: Для пенсіонерів, які продовжують працювати або займаються підприємницькою діяльністю, автоматичний перерахунок пенсії з урахуванням нового мінімального рівня заробітної плати відбувається лише після завершення трудових або підприємницьких відносин.

Яка буде мінімальна пенсія у 2026 році?

Мінімальна пенсія для 65-річних змінювалася з року в рік разом із мінімальною зарплатою. Так, у 2025 році після індексації мінімальна виплата для цієї категорії становила 3 758 гривень, нагадали у ПФУ.

Важливо! Усі перерахунки проводяться автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду додатково не потрібно.

У 2026 році очікується зростання мінімальної зарплати, що автоматично вплине на мінімальний розмір пенсії за віком, підвищуючи виплати для тих, хто досяг 65 років, та забезпечуючи захист від падіння доходів у періоди інфляції й подорожчання базових товарів і послуг.

Які ще діють доплати за віком в Україні?