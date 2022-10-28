У найближчі місяці ціни зростатимуть високими темпами, – НБУ

Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали, зауважили в НБУ. Однак вже у 2023 році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни.

Подальше насичення продовольчого ринку пропозицією як внутрішнього виробництва, так і за рахунок імпорту дасть змогу стабілізувати продовольчу інфляцію на низьких рівнях (близько 3%) за умови відсутності значних нових шоків пропозиції, – прогнозують в НБУ.

Дезінфляційним чинником стане очікуване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

У Нацбанку пояснили зростання цін цьогоріч наступними факторами:

збільшення витрат бізнесу, у тому числі на енергоносії,

окупація територій,

ускладнена логістика,

скорочення поголів’я зумовлювали подальше пришвидшення зростання цін на продукти.

Подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових чинників зростання собівартості енергоємних товарів. Це підтверджується посиленням впливу чинника "ціни на енергоносії" на формування майбутніх цін підприємствами,

– йдеться у звіті НБУ.

Зауважимо, що саме фактор здорожчання енергоресурсів безпосередньо вплинув на зростання ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор.

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Які продукти подорожчали

В НБУ підкреслили, що ряд продуктів зростав у ціні значно вищими темпами, ніж очікувалось. Мовиться про: фрукти, овочі, соняшникову олію та похідні від неї продукти, яйця, м'ясо, цукор, хліб, крупи, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби.

Фрукти та овочі

Вищими темпами зростали ціни на фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани, унаслідок ускладненої логістики, подорожчання цих продуктів у світі та коригування офіційного курсу гривні в липні 2022 року.

Через зменшення пропозиції, зокрема з тимчасово окупованих південних регіонів України, та збільшення витрат бізнесу на виробництво і постачання зберігалися високі темпи подорожчання овочів, зазначили в НБУ.

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Сільське господарство залишається ледь не єдиним сектором в економіці, для якого дія чинника "проблеми з логістикою" на цінові очікування посилилася. Це може пояснюватися надходженням нового врожаю за обмежених можливостей його зберігання та експорту, попри відкриття "зернового коридору". Водночас через дію останнього та липневе коригування курсу підвищилися ціни на українське збіжжя на внутрішньому ринку,

– мовиться в огляді регулятора.

Соняшникова олія, м'ясо, яйця, крупи, хліб та молочні продукти

Знову пришвидшилося зростання цін на соняшникову олію та продукти з неї. Це також позначилося на подорожчанні кормів, що разом зі скороченням поголів'я та розширенням можливостей для експорту підтримувало зростання цін на продукцію тваринництва. Зокрема, вищими темпами дорожчало м'ясо, а також яйця, йдеться в огляді.

Відчутно дорожчали крупи через вичерпання запасів та скорочення можливостей імпорту. Натомість позитивні очікування щодо врожаю вітчизняних круп, зокрема гречки, сприяли зниженню темпів зростання цін на них наприкінці кварталу.