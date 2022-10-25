Ціна овочів

Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчун зауважує у коментарі 24 каналу, що у будь-яких категорій продуктів є фактор сезонності й овочі якраз підпали під нього у вересні. З ним погодується й економічний експерт Борис Кушнірук розповідаючи, що овочі подешевшали в силу досить непоганого врожаю.

Читайте також Паспорт, репутація і квиток в кіно: як використовуватимуть NFT у майбутньому

Нагадаємо, що згідно з даними Держстату, овочі у вересні подешевшали 10.4% у місячному вимірі.

Борис Кушнірук Економічний експерт Гарний врожай провокує ситуацію, коли його потрібно кудись дівати. Безперечно, можна зберігати, але враховуючи нинішню ситуацію, часто гроші потрібні тут і зразу. Тому продавці змушені продавати дешевше, ніж могли б за умов збереження до весни, щоб реалізувати в зимовий та осінній період. В наслідок цього зараз ми спостерігаємо певне зниження цін, але я його все ж таки вважаю поки сезонним. Внаслідок великої пропозиції.

Цікаво! Попри те, що овочі подешевшали у місячному вимірі, вони зросли у річному. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважує, що ціна зросла вдвічі чи навіть втричі. Експерт разом з тим підкреслює, що зниження ціни овочів у вересні в місячному вимірі було спричинене піком збору врожаю. Наприклад, болгарський перець торік був близько 25 гривень, а нині 80, з його слів.

Сезонний фактор

Денис Марчук пояснює, що оскільки в Україні пів року відносно тепло, а пів року відносно холодно, то овочі та ягоди підпадають під фактор сезонності.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради І коли ми активно переходимо в фазу збирання овочів, а це власно кінець серпня – вересень, на ринку з’являються досить висока кількість пропозиції. Відповідно коли висока пропозиція на ринку, то кожен намагається зреалізувати свою продукцію. Тобто створюється така собі певна ринкова конкуренція між продавцями. В цьому випадку між товаровиробниками аграрної продукції, зокрема овочів.

Пропозиція переважала попит

Експерт розповідає, що на ціноутворення овочів у вересні вплинуло те, що виробники-фермери, які продавали, наприклад, картоплю, моркву, капусту, намагались з перших днів реалізувати оптову реалізацію. Це було перш за все спричинене високою ціною на енергоносії та фактором війни, адже ніхто не хотів переходити в систему зберігання.

Тому що це буде досить дорого, а потім доведеться виставити надвисоку ціну. Яку не буде ніхто купувати. Тому намагалися реалізувати опт. Але не так все легко склалось, оскільки навіть під оптову реалізацію у нас сьогодні не готові люди так масово купувати продукцію,

– розповідає Марчук.

"Українці живуть плануванням максимум на два тижні"

Війна створює певні виклики для родин, перш за все фінансові. Марчук пояснює, що люди не мають того ж рівня платоспроможності, як до війни, щоб закуповуватись на перед. Ба більше, розуміють, що ситуації можуть складатись по різному. Відтак українці закладають зберігання на пів року, чи на декілька місяців. Тобто живуть плануванням максимум на два тижні.

Відповідно це вже призводило до того, що пропозиції було більше, а зараз, коли вересень був досить дощовий і вже потребувало зберігання в кінці вересня в відповідних умовах продукції, плюс певна кількість зіпсувалася. Відповідно ціна на якісний продукт пішла в гору. Тому ми в осінньо-зимовий період будемо бачити здорожчення овочів на прилавках в магазинах,

– розповідає він.

Чого чекати від цін на овочі до кінця року

Марчук додає, що у також в осінньо-зимовий період крім українських овочів будуть з’являтись ще й імпортні. Річ у тім, що суто вітчизняні виробники в цей період часу не зможуть задовольнити на 100% попит, який буде в середині країни. Що стосується імпортної продукції, то вона буде значно дорожча через затрати на логістику, мито.

Тому для України в цей осінньо-зимовий період часу, включно до квітня місяця, овочі тримаються в ціні досить стійко, включно до квітня, до того моменту, доки не з’являються ранні овочі під відкритим ґрунтом, або ті овочі, які вирощені в тепличних умовах,

– прогнозує експерт.

Втомилися ділитися прибутком з посередниками? Глобальна криптобіржа Bybit надала можливість спотової торгівлі криптовалютою з нульовою комісією.