Чи буде пенсія, якщо отримував мінімальну зарплату

На розмір пенсії впливає сукупність факторів. Зокрема, зарплата та кількість стажу. Той, хто отримує мінімалку, може розраховувати на пенсійну виплату, проте, вона буде невеликого розміру.

Яка буде пенсія при мінімальній зарплаті

Зараз мінімальна зарплата складає – 8 тисяч гривень. Відповідно саме цей дохід буде враховуватись при розрахунках, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з чинним законодавством, пенсія для людей з мінімальною заробітною платою та повним страховим стажем має становити не менш як 40% від мінімалки. Тобто, мінімум – 3 200 гривень.

Водночас урядом встановлено, якою може бути мінімальна пенсія. Якщо особа сягнула віку 65 років, не працює, має повний стаж і отримує пенсію на загальних умовах, її виплата складатиме щонайменше 3 758 гривень.

Зверніть увагу! Аби пенсія сягнула визначеного мінімуму, інколи її штучно дотягує ПФУ.

Яка мінімальна пенсія зараз

Розмір мінімальної пенсії встановлено і для інших категорій осіб: