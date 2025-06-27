Яка буде пенсія при мінімальній зарплаті
Зараз мінімальна зарплата складає – 8 тисяч гривень. Відповідно саме цей дохід буде враховуватись при розрахунках, повідомляє 24 Канал.
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Згідно з чинним законодавством, пенсія для людей з мінімальною заробітною платою та повним страховим стажем має становити не менш як 40% від мінімалки. Тобто, мінімум – 3 200 гривень.
Водночас урядом встановлено, якою може бути мінімальна пенсія. Якщо особа сягнула віку 65 років, не працює, має повний стаж і отримує пенсію на загальних умовах, її виплата складатиме щонайменше 3 758 гривень.
Зверніть увагу! Аби пенсія сягнула визначеного мінімуму, інколи її штучно дотягує ПФУ.
Яка мінімальна пенсія зараз
Розмір мінімальної пенсії встановлено і для інших категорій осіб:
- 3 613 гривень – така пенсія має надаватися пенсіонерам віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);
- 3 613 гривень – пенсіонерам віком від 75 років до 80 років, що мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно);
- 3 758 гривень – пенсіонерам віком від 80 років та мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно);
- 3 323 гривень – особам віком до 70 років, що мають страховий стаж 30/35 років;
- 3 038 гривень – пенсіонерам, які не працюють, але отримують пенсію (вік не має, при цьому, ніякого значення).