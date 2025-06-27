Яка буде пенсія при мінімальній зарплаті

Зараз мінімальна зарплата складає – 8 тисяч гривень. Відповідно саме цей дохід буде враховуватись при розрахунках, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з чинним законодавством, пенсія для людей з мінімальною заробітною платою та повним страховим стажем має становити не менш як 40% від мінімалки. Тобто, мінімум – 3 200 гривень.

Водночас урядом встановлено, якою може бути мінімальна пенсія. Якщо особа сягнула віку 65 років, не працює, має повний стаж і отримує пенсію на загальних умовах, її виплата складатиме щонайменше 3 758 гривень.

Зверніть увагу! Аби пенсія сягнула визначеного мінімуму, інколи її штучно дотягує ПФУ.

Яка мінімальна пенсія зараз

Розмір мінімальної пенсії встановлено і для інших категорій осіб: