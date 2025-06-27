Какая будет пенсия при минимальной зарплате
Сейчас минимальная зарплата составляет – 8 тысяч гривен. Соответственно именно этот доход будет учитываться при расчетах, сообщает 24 Канал.
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Согласно действующему законодательству, пенсия для людей с минимальной заработной платой и полным страховым стажем должна составлять не менее 40% от минималки. То есть, минимум – 3 200 гривен.
В то же время правительством установлено, какой может быть минимальная пенсия. Если лицо достигло возраста 65 лет, не работает, имеет полный стаж и получает пенсию на общих условиях, его выплата будет составлять не менее 3 758 гривен.
Обратите внимание! Чтобы пенсия достигла определенного минимума, ее иногда искусственно дотягивает ПФУ.
Какая минимальная пенсия сейчас
Размер минимальной пенсии установлен и для других категорий лиц:
- 3 613 гривен – такая пенсия должна предоставляться пенсионерам в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 613 гривен – пенсионерам в возрасте от 75 лет до 80 лет, имеющим стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 758 гривен – пенсионерам в возрасте от 80 лет и имеющим стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 323 гривен – лицам в возрасте до 70 лет, имеющим страховой стаж 30/35 лет;
- 3 038 гривен – пенсионерам, которые не работают, но получают пенсию (возраст не имеет, при этом, никакого значения).