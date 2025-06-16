Яка пенсія при зарплаті 33 000 гривень і 30 роках стажу
- При 30 роках стажу і зарплаті 33 тисячі гривень, пенсія в 63 роки складатиме приблизно 12,8 тисячі гривень.
- В 65 років за тих самих умов пенсія буде близько 14 тисяч гривень.
Кінцевий розмір пенсії залежить від багатьох факторів. Зокрема, вагому роль грає кількість набутого стажу та дохід, яка мала особа.
Яка буде пенсія при 30 роках стажу і зарплаті більш як 30 тисяч
Вік, коли особа виходить на пенсію, також впливає на розмір виплати, пише 24 Канал.
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Зараз встановлено мінімальну кількість стажу, яку має набути особа, щоб піти на заслужений відпочинок:
- якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років, мінімум складає – 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Відповідно, при наявних 30 роках стажу, особа зможе вийти на пенсію лише в 63 та 65 років. У 60 це неможливо.
Якщо особа вийшла на заслужений відпочинок у 63 роки, мала зарплату 33 тисячі гривень та набула 30 років стажу, її виплата орієнтовно складатиме – 12,8 тисячі гривень.
Чи впливає кількість стажу на розмір пенсії / Скриншот пенсійного калькулятора
В 65 років вийти на пенсію за таких умов буде вигідніше. Пенсійна виплата складатиме уже приблизно – 14 тисяч гривень.
Яка буде пенсія, якщо маєш 30 років стажу та зарплату 33 тисячі гривень / Скриншот пенсійного калькулятора
Зверніть увагу! Розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.