Якого числа пенсія приходить на карточку
- Пенсії в Україні виплачуються з 4 по 25 число щомісяця, змінити дату виплати не можна.
- Станом на 1 січня 2025 року, середня пенсія становить 5 789,05 гривень, а для працюючих пенсіонерів - 6 302,76 гривень.
Українські пенсіонери мають право отримувати пенсію різними способами. Зокрема, кошти можуть надходити на банківський рахунок.
Коли пенсіонерам має надходити пенсія
Частина пенсіонерів отримує пенсію через "Укрпошту", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Як змінились пенсії за інвалідністю з початку 2025 року
Пенсії мають надходити пенсіонерам 4 по 25 число щомісячно. Змінити дату видачі виплати не можна.
Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,
– наголосила фахівчиня головного управління Катерина Дибенко.
Зверніть увагу! Обрати конкретну дату видачі пенсії також не можна.
Які пенсі мають українці
Станом на 1 січня 2025 року, відповідно до статистики ПФУ, пенсії українців такі:
- 25,95% пенсіонерів отримують пенсію до 3 000 гривень;
- 17,58% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,79% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,48% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,20% – більш як 10 тисяч гривень.
Зауважте! Середня пенсія, станом на початок 2025 року, сягнула 5 789,05 гривень. Для працюючих пенсіонерів цей показник – 6 302,76 гривні.