Когда пенсионерам должна поступать пенсия
Часть пенсионеров получает пенсию через "Укрпочту", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Как изменились пенсии по инвалидности с начала 2025 года
Пенсии должны поступать пенсионерам 4 по 25 число ежемесячно. Изменить дату выдачи выплаты нельзя.
Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,
– отметила специалист главного управления Екатерина Дыбенко.
Обратите внимание! Выбрать конкретную дату выдачи пенсии также нельзя.
Какие пенсии имеют украинцы
По состоянию на 1 января 2025 года, в соответствии со статистикой ПФУ, пенсии украинцев следующие:
- 25,95% пенсионеров получают пенсию до 3 000 гривен;
- 17,58% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,79% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,48% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,20% – более 10 тысяч гривен.
Заметьте! Средняя пенсия, по состоянию на начало 2025 года, достигла 5 789,05 гривен. Для работающих пенсионеров этот показатель – 6 302,76 гривен.