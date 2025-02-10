Когда пенсионерам должна поступать пенсия

Часть пенсионеров получает пенсию через "Укрпочту", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсии должны поступать пенсионерам 4 по 25 число ежемесячно. Изменить дату выдачи выплаты нельзя.

Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– отметила специалист главного управления Екатерина Дыбенко.

Обратите внимание! Выбрать конкретную дату выдачи пенсии также нельзя.

Какие пенсии имеют украинцы

По состоянию на 1 января 2025 года, в соответствии со статистикой ПФУ, пенсии украинцев следующие:

25,95% пенсионеров получают пенсию до 3 000 гривен;

17,58% – от 3 001 до 4 000 гривен;

18,79% – от 4 001 до 5 000 гривен;

25,48% – от 5 001 до 10 000 гривен;

12,20% – более 10 тысяч гривен.

Заметьте! Средняя пенсия, по состоянию на начало 2025 года, достигла 5 789,05 гривен. Для работающих пенсионеров этот показатель – 6 302,76 гривен.