Коли пенсіонерам має надходити пенсія

Частина пенсіонерів отримує пенсію через "Укрпошту", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсії мають надходити пенсіонерам 4 по 25 число щомісячно. Змінити дату видачі виплати не можна.

Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– наголосила фахівчиня головного управління Катерина Дибенко.

Зверніть увагу! Обрати конкретну дату видачі пенсії також не можна.

Які пенсі мають українці

Станом на 1 січня 2025 року, відповідно до статистики ПФУ, пенсії українців такі:

25,95% пенсіонерів отримують пенсію до 3 000 гривень;

17,58% – від 3 001 до 4 000 гривень;

18,79% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,48% – від 5 001 до 10 000 гривень;

12,20% – більш як 10 тисяч гривень.

Зауважте! Середня пенсія, станом на початок 2025 року, сягнула 5 789,05 гривень. Для працюючих пенсіонерів цей показник – 6 302,76 гривні.