Кому та за яких обставин надається "учительська тисяча"
- З січня 2025 року українські вчителі почали отримувати спеціальну доплату за роботу в несприятливих умовах.
- Сума надбавки зростатиме: з 1 січня 2025 року вона складає 1000 гривень, з 1 вересня 2025 року зросте до 2000 гривень.
З січня 2025 року українські вчителі почали отримувати спеціальну доплату. Регулювання надання цієї виплати відбувається, завдяки постанові Кабміну № 1286.
Яку надбавку можуть отримати вчителі зараз
Доплата надається вчителям за роботу в несприятливих умовах праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОН.
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Доплату отримують усі педагогічні працівники в не меншому від визначеного розміру. Педагоги, які мають навантаження понад ставку, отримують доплату пропорційно до свого навантаження,
– йдеться у повідомленні МОН
Відповідно до рішення уряду, доплата для вчителів поступово зростатиме:
- з 1 січня 2025 року ця доплата 1000 гривень (до сплати податків – 1 300 гривень);
- з 1 вересня 2025 року – 2 000 гривень (до сплати податків – 2 600 гривень).
Зверніть увагу! Ці виплати мають надаватися до кінця воєнного стану та ще до кінця календарного року, коли його буде скасовано.