Яку надбавку можуть отримати вчителі зараз

Доплата надається вчителям за роботу в несприятливих умовах праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОН.

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Доплату отримують усі педагогічні працівники в не меншому від визначеного розміру. Педагоги, які мають навантаження понад ставку, отримують доплату пропорційно до свого навантаження,

– йдеться у повідомленні МОН

Відповідно до рішення уряду, доплата для вчителів поступово зростатиме:

з 1 січня 2025 року ця доплата 1000 гривень (до сплати податків – 1 300 гривень);

з 1 вересня 2025 року – 2 000 гривень (до сплати податків – 2 600 гривень).

Зверніть увагу! Ці виплати мають надаватися до кінця воєнного стану та ще до кінця календарного року, коли його буде скасовано.