Какую надбавку могут получить учителя сейчас
Доплата предоставляется учителям за работу в неблагоприятных условиях труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на МОН.
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Доплату получают все педагогические работники в не меньшем от определенного размера. Педагоги, которые имеют нагрузку сверх ставки, получают доплату пропорционально своей нагрузки,
– говорится в сообщении МОН
Согласно решению правительства доплата, предоставляемая учителям, постепенно будет расти:
- с 1 января 2025 года эта доплата 1000 гривен (до уплаты налогов она составляет 1 300 гривен);
- с 1 сентября 2025 года – 2 000 гривен (до уплаты налогов – 2 600 гривен).
Обратите внимание! Эти выплаты должны предоставляться до конца военного положения и еще до конца календарного года, когда оно будет отменено.