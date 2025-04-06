Яка зарплата потрібна, щоб отримувати пенсію 15 тисяч при 30 роках стажу

Щоб отримувати високу пенсію, потрібно мати достатню кількість стажу. Також значну роль грає розмір зарплати.

Як отримати пенсію 15 тисяч при стажі 30 років

Аби вийти на пенсію, потрібно набути достатню кількість стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році мінімуми стажу для виходу на пенсію такі:

якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років їй потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу;

їй потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки буде достатньо – 22 роки страхового стажу;

буде достатньо – 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, якщо пенсіонер встиг набути лише 30 років стажу, цьогоріч він зможе вийти на пенсію у 63 та 65 років. Вимоги до зарплати, при цьому, для кожної вікової межі різні.

Якщо особа хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки і мати пенсію 15 тисяч, потрібна зарплата щонайменше – 38,7 тисячі гривень.



Яка зарплата має бути, щоб пенсія була щонайменше 15 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

А от, аби піти на заслужений відпочинок в 65 вимоги дещо легші. За таких умов, буде достатньо зарплати – 35,1 тисячі гривень.



Яку зарплату треба мати, щоб пенсія була мінімум 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважте! Мінімуми стажу для 60 та 63 років змінюватимуться щорічно до 2028 року.