Хто може вийти на пенсію в 2025 році і за яких умов
22 грудня 2024, 15:48Читать новость на русском
Аби вийти на пенсію, українці мають сягнути пенсійного віку та набути визначену кількість стажу. Зараз піти на заслужений відпочинок можна після 60 років.
Хто зможе піти на пенсію у 2025
Вийти на пенсію в Україні зараз можна у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку є свій мінімум стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Мінімуми стажу для виходу на пенсію у 2025 році такі:
- аби піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати мінімум 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Як зміняться умови виходу на пенсію у наступні роки
До 2028 року вимоги до кількості стажу змінюватимуться. Зростатимуть мінімальні показники для 60 та 63 років. Мінімум стажу для виходу на пенсію у 65 років залишатиметься без змін.
Щоб піти на пенсію у 60 років потрібно буде мати уже:
- у 2026 році необхідно буде набути щонайменше 33 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 34 роки страхового стажу;
- у 2028 році – 35 років страхового стажу.
А от, аби піти на заслужений відпочинок у 63 роки, потрібно буде мати:
- у 2026 році мінімум складатиме 23 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 24 роки страхового стажу;
- у 2028 році – 25 років страхового стажу.