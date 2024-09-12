У скільки обійдеться зняття готівки за кордоном

14:33

Чимало українців, які перебувають зараз за кордоном, або виїхали за межі України на відпочинок, користуються саме картками українських банків. Відтак періодично за кордоном виникає потреба зняти готівку з банкомату, а за це вимагатиметься певна комісія за тарифами кожного банку.