У скільки обійдеться зняття готівки за кордоном
12 вересня 2024, 14:33Читать новость на русском
Чимало українців, які перебувають зараз за кордоном, або виїхали за межі України на відпочинок, користуються саме картками українських банків. Відтак періодично за кордоном виникає потреба зняти готівку з банкомату, а за це вимагатиметься певна комісія за тарифами кожного банку.
У яких банках комісія на зняття готівки за кордоном найбільша
- В "Приватбанку" з гривневих рахунків за кордоном можна зняти 12 500 гривень в еквіваленті на сім календарних днів. А з валютних рахунків дозволено зняти 100 тисяч гривень на день. Водночас комісія за зняття становить 2%.
До теми Що робити, якщо потрібно переказати суму, яка перевищує ліміт
- Готівку зняти на суму, що перевищує залишок власних коштів, а також за операції з quasi-валютою за карткою, клієнтам Monobank обійдеться в 4% від суми, а зняття власних коштів за карткою за кордоном – 2% від суми.
- Цікаво, що клієнти Sense Bank можуть взагалі не платити комісії, якщо користуються дебетовими картками на тарифах White, Black, Graphite в межах встановленого ліміту. На зняття готівки за кордоном встановлено ліміт 12 500 гривень сумарно з усіх гривневих рахунків клієнта за тиждень, а на покупки за кордоном встановлено ліміт 100 тисяч гривень за місяць.
Зверніть увагу! Під час того, як знімаєте готівку з банкомату, обирайте лише місцеву валюту країни, в якій перебуваєте. Це допоможе уникнути додаткових комісій з боку банку, що обслуговує банкомат.
- В KredoBank готівку в банкоматах за кордоном можна знімати 11 250 гривень на 7 календарних днів для карток у гривні та 90 тисяч гривень в еквіваленті у день для карток в іноземній валюті. А комісія поділена між пакетами: Craft Black та Craft — зняття готівки в банкоматах PKO Bank Polski (та інших банкоматах у Польщі) безкоштовне в межах місячного ліміту; для VIP та ELITE фіксована стала комісія за зняття становить 50 гривень (2 долари, 2 євро чи 5 злотих), а комісія за конвертацію відсутня; для START, SMART, Правильна картка комісія за зняття готівки становить також 50 гривень (2 долари, 2 євро або ж 5 злотих) та комісія за конвертацію в розмірі 1%.
- Для клієнтів ПУМБ комісія за зняття готівки в банкоматах за кордоном становить до 1,5% від суми. Водночас можлива додаткова комісія від банку, в банкоматі якого здійснюється зняття готівки. Максимальна сума зняття за кордоном за тиждень становить до 12 500 гривень в еквіваленті.