Для тих, хто прихистив ВПО в Україні, є деякі пільги

Для осіб, які надають прихисток внутрішньо переміщеним особам безкоштовно, передбачена грошова компенсація. Її можуть отримати, як юридичні особи, незалежно від форми власності, так і фізичні особи.

Яка компенсація надається у випадку розміщення ВПО

Відомо, що компенсація покриває вартість спожитих житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива, передає 24 Канал з посиланням на Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Натомість компенсація виплачується за розміщення ВПО у випадку, якщо переселенці перемістилися з територій, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані, та не мають іншого житла за межами цих територій. До цього списку також входять ті, чиє житло знищене або ж непридатне для проживання.

У яких випадках компенсація за розміщення не надається на кожну ВПО:

ВПО вже отримує компенсацію відповідно до інших урядових програм, субсидію або пільги на житлово-комунальні послуги за іншою адресою,

ВПО отримує державну субсидію на оплату вартості найму житла в межах експериментального проєкту,

установлено факт перебування ВПО за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд на дату подання заяви про отримання компенсації,

отримано інформацію про непроживання ВПО понад 30 календарних днів підряд за адресою надання компенсації за розміщення,

за результатами перевірки встановлено факт наведення в заяві неперевіреної інформації, яка впливає на призначення або розмір компенсації за розміщення та інші.

Коли та як можна подати заявку на розміщення ВПО

Починаючи з липня цього року можна подати заяву на отримання компенсації за розміщення ВПО. Це можна зробити в електронній формі.

Однак для цього потрібно зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та використати кваліфікований електронний підпис або іншого засобу електронної ідентифікації, що дозволяє встановити особу.

Важливо! Адреса фактичного перебування ВПО має збігатися з адресою, за якою надається компенсація за розміщення ВПО.