Для тих, хто прихистив ВПО в Україні, є деякі пільги
- Особи, які безкоштовно надають прихисток ВПО, можуть отримати грошову компенсацію, яка покриває витрати на житлово-комунальні послуги та паливо.
- Заявку на компенсацію за розміщення ВПО можна подати з липня цього року в електронній формі через вебпортал Пенсійного фонду України.
Для осіб, які надають прихисток внутрішньо переміщеним особам безкоштовно, передбачена грошова компенсація. Її можуть отримати, як юридичні особи, незалежно від форми власності, так і фізичні особи.
Яка компенсація надається у випадку розміщення ВПО
Відомо, що компенсація покриває вартість спожитих житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива, передає 24 Канал з посиланням на Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Читайте також Пільги по субсидії: як їх можна перевіряти у червні
Натомість компенсація виплачується за розміщення ВПО у випадку, якщо переселенці перемістилися з територій, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані, та не мають іншого житла за межами цих територій. До цього списку також входять ті, чиє житло знищене або ж непридатне для проживання.
У яких випадках компенсація за розміщення не надається на кожну ВПО:
- ВПО вже отримує компенсацію відповідно до інших урядових програм, субсидію або пільги на житлово-комунальні послуги за іншою адресою,
- ВПО отримує державну субсидію на оплату вартості найму житла в межах експериментального проєкту,
- установлено факт перебування ВПО за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд на дату подання заяви про отримання компенсації,
- отримано інформацію про непроживання ВПО понад 30 календарних днів підряд за адресою надання компенсації за розміщення,
- за результатами перевірки встановлено факт наведення в заяві неперевіреної інформації, яка впливає на призначення або розмір компенсації за розміщення та інші.
Коли та як можна подати заявку на розміщення ВПО
Починаючи з липня цього року можна подати заяву на отримання компенсації за розміщення ВПО. Це можна зробити в електронній формі.
Однак для цього потрібно зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та використати кваліфікований електронний підпис або іншого засобу електронної ідентифікації, що дозволяє встановити особу.
Важливо! Адреса фактичного перебування ВПО має збігатися з адресою, за якою надається компенсація за розміщення ВПО.