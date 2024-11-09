Пенсії в 2025 році: чи чекає на українців підвищення виплат

У 2025 році мінімальна пенсія, як і максимальна, залишаться на рівні 2024 року. Найімовірніше, що наступне підвищення буде аж у 2028 році. Водночас індексація виплат наступного року залишається.

Що буде з пенсіями у 2025 році

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт закону про Державний бюджет України, у 2025 році мінімальна пенсія для пенсіонерів залишиться без змін, тобто вона буде рівні 2024 року.

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Зверніть увагу! Таким чином, мінімальна пенсія складає 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень.

А згідно з Бюджетною декларацією на 2025 – 2027 рік, наступне підвищення соцпоказників відбудеться аж у 2028 році.

Які пенсії отримують українці у 2024 році:

Менш як 3 тисячі гривень отримують 26,14% пенсіонерів,

Понад 10 тисяч гривень – 12,48% пенсіонерів,

Станом на 1 липня середня пенсія українського пенсіонера, який не працював, становила 5 816,62 гривні,

Для тих, що продовжили працювати, вона досягла 6 216,20 гривні.

Водночас пенсіонерів наступного року очікує індексація, яка традиційно пройде у березні, заявляє міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. Крім того, для деяких буде певне підвищення розміру виплат влітку, якщо відбудуться зміни до законодавства.